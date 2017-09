14-09-2017, 112Groningen.nl

Kwekerij in aanbouw opgerold

Finsterwolde - In een losstaande schuurtje naast een café aan de C.G. Wiegersweg in Finsterwolde heeft de politie een hoeveelheid materiaal aangetroffen wat afkomstig is van een hennepkwekerij.

Dit gebeurde naar aanleiding van een melding dat er illegaal stroom afgetapt zou worden.



'Op de bovenverdieping van het café is een niet in werking zijne hennepkwekerij aangetroffen.' aldus de politie woordvoerder. 'Deze kwekerij was in opbouw of in afbouw. Hij was ingericht om hennep te gaan kweken of er is in gekweekt.' verteld de woordvoerder.



'We hebben al het materiaal in beslag genomen'.