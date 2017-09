14-09-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl & Jelte Haumersen 112Gr.

Grote brandweer pelotonsoefening in Leek (Video)

Leek - Jaarlijks organiseert Brandweer Groningen vier pelotonsoefeningen in de provincie Groningen, vanavond was het de beurt aan peloton West.

Peloton West bestaat uit vier brandweervoertuigen én een voertuig met dompelpomp, dit zijn de korpsen Leek, Marum, Oldehove, Baflo en Zuidhorn. Dit peleton is onlangs nog ingezet bij de grote brand in het Casino in Groningen.

Scenario

Donderdagavond is er brand uitgebroken de balenpers en transportband in loods 3 die zich razendsnel heeft verspreid. In deze hal zijn meerdere personen aan werkzaam en enkelen daarvan zijn nog binnen aanwezig. Naast de brand heeft er in de paniekreactie op het buitenterrein een bedrijfsongeval plaatsgevonden met een shovel, heftruck en container waarbij een persoon bekneld is geraakt.

De medewerkers van Hummel zien ondertussen ook rook uit loods 5 komen en bij de eerste verkenning is sprake van daadwerkelijke brand. Daar werken vele mensen bij het sorteren van plastic en oud papier. Vele van hen zijn nog in het pand aanwezig. En later wordt ook een melding gedaan van een ongeval in loods 5 waarbij een medewerker bekneld zit onder een bak van de heftruck. In beide loodsen worden nog werknemers vermist.

De brandweer heeft inmiddels opgeschaald en de Meldkamer Noord Nederland (MKNN) zorgt dat peleton West ter plaatse komt. De vier brandweerwagens verspreiden zich en richten zich allemaal op een deel van de branden en ongevallen.

Uiteindelijk worden de slachtoffers bevrijd en de branden geblust. In totaal zijn er negen gewonden gevallen en zijn er twee loodsen door de brand verwoest. Tijdens de oefening hebben waarnemers de prestaties van de brandweerlieden op papier gezet en zal de avond worden afgesloten met een evaluatie. Naast het primaire doel, het beoefenen van de onderlinge samenwerking, is vanavond ook gekeken naar de samenwerking met het bedrijf.