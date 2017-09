14-09-2017, Sven Hoogland 112Gr.

Jeugdbrandweer Zuid Groningen ook van start

Stadskanaal - Donderdagavond hebben de nieuwe rekruten van de jeugdbrand Zuid Groningen hun 2e voorlichting gehad onder begeleiding van de oude groep.

In de brandweerkazerne Stadskanaal hebben ze hun eigen ''bluskeet'' wat hun oefenruimte en ''vergaderzaal'' is. Het was een mooie avond, Steeds meer jeugdkorpsen komen in Groningen. Ook komen ze op de 112GroningenDag 16 juni 2018 in de Martiniplaza in Groningen.