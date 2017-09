15-09-2017, Marcella Werkman 112Gr.

Walk 4 Veterans 20 t/m 23 september

Groningen - Houdt je van wandelen én wil je iets doen voor veteranen voor wie de strijd nog niet is gestopt?

Schrijf je dan in voor één of meerdere etappes van de vierde editie van de Walk 4 Veterans. Hulp voor Helden organiseert deze sponsorwandeltocht. De opbrengst komt geheel ten goede aan de plaatsing van een PTSS-hulphond bij een veteraan met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Hiermee is de Walk 4 Veterans één van de meest interessante wandeltochten in Nederland! Scholen, verenigingen, veteranen, militairen, jong of oud: iedereen kan meedoen!

20 t/m 23 September 2017

Veteranenhond

Vele Nederlandse veteranen ondervinden blijvende gevolgen van traumatische ervaringen tijdens hun missie(s). Ze kampen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) dat hen weinig uitzicht op genezing biedt. Sinds enkele jaren worden speciaal opgeleide PTSS-hulphonden ingezet om hen bij te staan.

Deze Veteranenhonden zijn buddy’s die er altijd zijn voor de veteraan; ze geven aandacht en voelen vertrouwd. Maar PTSS-hulphonden kunnen veel meer! Bijvoorbeeld de eerste signalen van een nachtmerrie waarnemen en de veteraan wakker maken, waardoor de nachtmerrie en de herbeleving stopt. Als zijn baas een paniekaanval krijgt, dan trekt de hond hem weg uit die stressvolle situatie.

Eén van de belangrijkste uitkomsten is dat de veteraan weer durft deel te nemen aan de maatschappij, waardoor diens kwaliteit van leven én dat van zijn of haar thuisfront enorm toeneemt.

Hulphond Nederland leidt hulphonden op en zet deze in voor zowel de medische als therapeutische zorg. De stichting plaatste in 2012 als eerste in Nederland een PTSS-hulphond bij een veteraan met een posttraumatische stressstoornis.

Marco Arends uit Eelde heeft sinds 2016 een PTSS- hulphond genaamd Riko. Riko wekt hem als hij nachtmerries heeft, signaleert stress en zorgt ervoor dat Marco weer naar buiten durft. Sinds Riko er is krijgt Marco weer meer zelfvertrouwen. Ook de vrouw van Marco heeft erg veel baat bij Riko, zo gaat zij nu net wat gemakkelijker van huis als Marco het moeilijk heeft wetende dat Riko er voor hem zal zijn.

``Sinds Riko er is durf ik weer te gaan slapen`` Aldus Marco.

Doneer daarom nu, voor veteranen én voor hun thuisfront!

Ook Marco en zijn vrouw lopen mee! U kunt hen sponseren via de link hieronder onder de naam Marco Arends.

https://www.walk4veterans.nl/

Deel info: www.walk4veterans.nl