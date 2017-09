15-09-2017, Jeroen Bos/ 112Groningen.nl

Sloop- en bluswerkzaamheden druk gaande na verwoestende brand

Nieuw Scheemda - In een boerderij aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda woedt sinds vrijdagmiddag een grote brand. De brandweer is niet in staat om het woonhuis van de boerderij te redden.