15-09-2017, Meternieuws.nl / Rick Jongsma

Duikers brandweer Groningen ingezet bij auto te water in Assen (Video)

Assen - Bij een ongeval op de Havenkade is vrijdagavond een personenauto te water geraakt. De brandweer duikers uit Assen en Groningen waren ter plaatse op zoek naar slachtoffers.

Ook de traumahelikopter was ter plaatse voor assistentie. Op de Havenkade was op dat moment een festival gaande wat koning Willem-Alexander eerder die dag heeft geopend.

Update: De bestuurder had zich later gemeld bij de politie. Zaterdag zoekt men de auto alsnog op. Die was nog spoorloos en ligt op de bodem.