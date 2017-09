16-09-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Eenzijdig ongeval op A7

Marum - Bij een eenzijdig ongeval op de A7 is vanmorgen een automobilist met de schrik vrij gekomen.

Vanmorgen is de brandweer van Marum opgepiept voor een eenzijdig ongeval op de A7 bij Marum. Een vrachtwagenchauffeur die achter de auto reed, zag dat deze enkele slingerende bewegingen maakte, en vervolgens door de wildafrastering reed, en in de bossages tot stilstand kwam De man kon alleen uit de auto komen, waarna hij werd onderzocht door ambulancepersoneel.

Vervoer naar een ziekenhuis bleek echter niet noodzakelijk. De brandweer heeft later de accuklemmen losgekoppeld, waarna zij weer retour konden richting de kazerne. Door het ongeval werd rijbaan twee afgesloten voor het verkeer, en ontstond er een file van enkele kilometers. De VOA en politie hebben het ongeval op papier gezet. Berger Collewijn heeft de auto over de afrastering getild, en afgesleept. De auto die de berger op de auto had staan, was van een eerder incident die morgen.