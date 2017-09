16-09-2017, Marc Dol 112gr.

Kleine brand snel onder controle

Stadskanaal - Door snel ingrijpen is een brand in de laadruimte van een vrachtwagen beperkt gebleven.

De brandweer van Stadskanaal werd zaterdag rond 14.50 uur opgeroepen voor een autobrand bij een autogarage aan de Stelmaker in Stadskanaal. Wat er precies heeft gebrand is niet bekend. De brand was snel onder controle waardoor de schade beperkt is gebleven.