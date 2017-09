16-09-2017, Marc Dol 112gr.

Schoorsteenbrand in Drouwen

DROUWEN (Dr) - In een woning aan de Hoofdstraat in Drouwen is zaterdagavond brand ontstaan in de schoorsteen van een woning.

De brandweer heeft een deel van het dak moeten openbreken om het vuur te kunnen bestrijden. De brand heeft een aanzienlijke schade aangericht. Tijdens de brand waren 11 honden in het pand aanwezig. Na enig speurwerk zijn alle honden veilig buiten gekomen. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.