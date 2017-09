17-09-2017, Stephan Jansema

Magnetron zorgt voor rookontwikkeling in Delfzijl

Delfzijl - Op de 5e verdieping bij een serviceflat aan de Kustweg in Delfzijl heeft zondagmorgen een magnetron voor rookontwikkling gezorgd op een gang.

Hij stond niet in de brand aldus de brandweer via Twitter ,vermoedelijk was het voedsel erin flink verbrand en dat zorgde voor rookontwikkeling en stank.

De bewoner kon veilig naar buiten. De brandweer heeft het appartement geventileerd.