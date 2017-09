18-09-2017, Erwin Dijkman 112Gr. & Gerrie de Groot video

Opnieuw een boerderij verwoest door brand (Video)

Finsterwolde - De brandweer van Finsterwolde, Winschoten, Hoogezand, Nieuweschans & Veendam zijn vannacht ter plekke geweest bij een grote brand in een boerderij aan de Hoofdweg in Finsterwolde

De brand brak rond 03:30 uur uit vannacht. Vrij snel later werd er direct opgeschaald naar grote brand. Hierdoor heeft de brandweer extra materieel en mensen opgeroepen om de brand te blussen.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De bewoner kon het pand tijdig verlaten en heeft zelf de brandweer gebeld.

Rond 04:00 uur was de brand onder controle. ‘Er is geen kans meer op uitbreiding, we laten de boerderij uitbranden’ aldus de woordvoerder van de brandweer. De brandweer heeft het pand gecontroleerd uit laten branden.(Oldambtnu.nl/ tekst)

