18-09-2017, Zwaantje de Jong/112Marum.nl

Auto contra vrachtwagen op Zethuisterweg

Noordwijk - Een echtpaar uit Vries is vanmorgen betrokken geraakt bij een ongeval in het Groningse Noordwijk

Een echtpaar uit Vries is vanmorgen gewond geraakt bij een aanrijding op de Zethuisterweg in Noordwijk (gr). De auto waarin het echtpaar reed, werd bij het passeren door een vrachtwagen geraakt. De auto kwam vervolgens tegen een boom tot stilstand. Ambulancepersoneel heeft de man en vrouw onderzocht, en later voor nader onderzoek overgebracht naar een ziekenhuis.

Over de aard van de verwondigen is niks bekend. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Door het ongeval was de Zethuisterweg tijdelijk gestremd voor het verkeer. De weg is inmiddels weer open. De auto die total loss raakte, werd afgesleept door berger Collewijn. De vrachtwagen kon op eigen kracht verder.