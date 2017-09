18-09-2017, Patrick Wind & M . Nuver redactie

Brandwonden na brand bij Zinn Helperbrink (video)

Groningen - Bij een brand maandagmiddag in het woonzorgcentrum Coendershof van Zinn aan de Helperbrink heeft een bewoner brandwonden opgelopen. De traumahelikopter kwam ter assistentie.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De familie van het slachtoffer is ingelicht.

Meer informatie ontbreekt.