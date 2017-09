18-09-2017, 112Groningen.nl

Traumahelikopter assisteert ambulancepersoneel in Scheemda

Scheemda - Maandag aan het einde van de middag is aan de Lijsterbeslaan in Scheemda een persoon van een dak gevallen. De persoon is met onbekende verwondingen met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.