18-09-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Politie onderzoek inbraak in casino Winschoten (video)

Winschoten - In het casino in Winschoten is in de nacht van zondag op maandag een inbraak gepleegd. De politie heeft de omgeving afgezet en sporen onderzoek gedaan.

De politie heeft in de omgeving gezocht met honden. Meer is op dit moment nog niet bekend.