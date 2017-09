19-09-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Politie zoekt getuigen inbraak in casino Winschoten

Winschoten - In het casino in Winschoten is in de nacht van zondag op maandag een inbraak gepleegd. De politie heeft de omgeving afgezet en sporen onderzoek gedaan.

De politie heeft in de omgeving gezocht met honden. Meer is op dit moment nog niet bekend. Getuigen gezocht De recherche is inmiddels een onderzoek gestart naar de dader(s) van deze inbraak. Het onderzoeksteam komt graag in contact met getuigen. Heeft u in de nacht van zondag op maandag iets verdachts gezien in de omgeving van Tramweg dan hoort de politie dat graag. Dat kan om een of meerdere personen gaan en om diverse soorten voertuigen bij u in de buurt. Ook als u de afgelopen periode verdachten personen bij het casino hebt gezien, kunt u contact opnemen met de politie via 0900-8844 of via ons meldformulier. Als uw liever anoniem blijft, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.