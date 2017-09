18-09-2017, Patrick Wind 112Gr.

Brandweer blust kleine brand in jeugdhonk Groningen

Groningen - De hulpdiensten werden maandagavond opgeroepen voor een brand in een schoolgebouw aan de Valreep in de stad Groningen.

Bij aankomst van de brandweer was er een klein brandje in een jeugdhonk naast de school. De brandweer heeft samen met de politie de brand uitgemaakt en keerden daarna terug naar de kazerne.