18-09-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Brand in machine bij technisch bedrijf in Leek

Leek - De brandweer is maandagavond even na half 9 opgeroepen voor een gebouwbrand bij VCN Mass Turning aan de Branderij op industriepark Kalkoven.

Ter plaatse was geen sprake van een gebouwbrand maar was er brand uitgebroken in een productiemachine binnen in het bedrijf. De brandweer die snel ter plaatse was is met een straal one-seven naar binnen gegaan maar hoefden weinig werk meer te verrichten want de automatische blusinstallatie van de machine had het vuur al gedoofd. De brandweer heeft nacontrole verricht en kon daarna al snel weer retour richting de kazerne.