18-09-2017, Oproep van eigenaresse

Kater James vermist in Winsum

Winsum - Afgelopen vrijdagmiddag (15-09-2017) ging ik met mijn kat James naar de dierenkliniek aan de Lombok in Winsum.





Afgelopen vrijdagmiddag (15-09-2017) ging ik met mijn kat James naar de dierenkliniek aan de Lombok in Winsum. Dit omdat hij wonden op zijn rug heeft die pijn doen maar die je niet direct ziet. Daar aangekomen besloot mijn lieve zwart witte kat James dat hij zijn reismandje zat was en dat hij niet naar de dierenarts wilde. Hij heeft met een beetje beuk zijn reismandje open gekregen en is toen heel hard weggerend.