19-09-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Plofkraak bij pinautomaat in Tolbert (Video)

Tolbert - In de nacht van maandag op dinsdag is de pinautomaat aan de Oldebertweg opgeblazen door een plofkraak.

De politie kreeg rond kwart voor drie de melding van een ontploffing bij de pinautomaat en is met prioriteit 1 ter plaatse gegaan. Ze troffen daadwerkelijk een opgeblazen pinautomaat aan waarbij de onderdelen zoals het display tot aan de overkant van de weg lag. Omdat er nog rook uit de automaat kwam is de brandweer van Leek ter assistentie opgeroepen.



Explosieven

Omdat er mogelijk nog explosieven in de buurt waren zijn enkele omliggende woningen uit voorzorg ontruimd. De politie heeft de straat en omgeving afgezet om de sporen veilig te stellen voor nader onderzoek door de technische recherche. Vanwege de forse explosie kon de beveiliging de deur van de pinautomaat niet open krijgen waardoor nog niet duidelijk is of er ook buit gemaakt is.



Informatie

Mocht u iets gehoord of gezien hebben afgelopen dagen of vannacht wat met deze plofkraak te maken kan hebben laat het dan de politie weten via 0900-8844.