19-09-2017, Marcel Boiten & Marc Dol 112Gr.

Stroomstoring door brand bij Atoomweg (video)

Groningen - Dinsdagmorgen is er brand uitgebroken in een transformatorhuisje aan de Atoomweg in de stad Groningen.

Door de brand in het transformatorhuisje zijn er verschillende bedrijven die geen stroom hebben. De Mac Donalds heeft tijdelijk haar deuren gesloten. Netwerkbeheer Enexis gaat zorgen voor een oplossing, hoelang de storing gaat duren is nog onbekend.

De Atoomweg is afgesloten voor het verkeer. Nader informatie volgt.