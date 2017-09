19-09-2017, G.J.Schreuder/112 Groningen

Omstanders helpen bij ongeval op N355

Zuidhorn - Bij een inhaalactie op de N355 bij Zuidhorn is dinsdagmiddag een automobilist met een trekker in botsing gekomen.

Bij een gevaarlijke inhaalactie op de N355 bij Zuidhorn waarbij een auto bewust aan de verkeerde kant van de vluchtheuvels heeft getracht in te halen kwam deze in botsing met een afslaande trekker combinatie.

De auto belande na een koprol op de weg in op de kop in de sloot. Door de hevige regenval de laatste tijd stond er een behoorlijke hoeveelheid water in de sloot. De auto lag in het water. Door snel optreden van een drietal omstanders waaronder een fotograaf van 112 Groningen werd de automobilist uit zijn auto gehaald. Gelukkig lijkt het erop dat er niemand gewond is geraakt en kwam de automobilist met de schrik vrij.