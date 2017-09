19-09-2017, 112Groningen / Egbert

Ongeluk tussen bietenauto en auto in Hoogkerk

Groningen - Op een rotonde bij de Johan van Zwedenlaan in Groningen is dinsdagmiddag een bietenauto in botsing gekomen met een auto.

Bij het ongeluk raakte één persoon gewond, het slachtoffers is door ambulancepersoneel behandeld in de ambulance. Een bergingsbedrijf heeft de auto afgesleept. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk.