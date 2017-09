20-09-2017, Joey Lameris 112Gr.

Ontruiming 1300 man bij Kemkersberg na brandalarm

Groningen - Ruim 1300 mensen hebben woensdag rond het middaguur het gebouw van DUO en de Belastingdienst aan de Kempkensberg in Groningen moeten verlaten vanwege een automatische brandmelding.

Al snel werd er duidelijk dat er geen brand in het gebouw was. Waardoor het alarm af ging, is onduidelijk.