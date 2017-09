20-09-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Rookontwikkeling in woning Zuidbroek

Zuidbroek - Woensdagochtend om 11.42 uur moest de brandweer van Zuidbroek en Hoogezand uitrukken naar de Staringhof in Zuidbroek voor een woningbrand.

Een brand in de magnetron had voor de nodige rookontwikkeling gezorgd in de woning. De bewoonster is in een ambulance onderzocht, of zei uiteindelijk nog naar het ziekenhuis is gebracht is niet bekend.

