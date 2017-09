20-09-2017, Politie.nl

Heterdaad aanhoudingen na melding verdacht gedrag

Oude Pekela - De politie heeft in de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 september twee personen kunnen aanhouden op verdenking van diefstal van koper.

De aanhouding vond plaats dankzij een oplettende getuige die verdacht gedrag van het duo had opgemerkt en de politie alarmeerde. Een getuige zag die nacht twee personen een leegstaand pand aan de Raadhuislaan in Oude Pekela binnen gaan. De personen liepen heen en weer en legden spullen in een auto. De gealarmeerde politie ging naar het pand toe, maar de personen waren op dat moment al met de auto vertrokken. De getuige had echter ook een omschrijving van de auto doorgegeven.

Achtervolging

Verschillende agenten zijn op strategische locaties gaan uitkijken naar de auto en troffen deze op De Helling aan. De bestuurder kreeg een stopteken, maar reed door. Agenten hebben de auto enige tijd gevolgd, waarbij de auto tegen de richting in door een straat reed. Uiteindelijk kon de automobilist tot stoppen worden gebracht.

Gestolen spullen

In de auto werden stukken lood en/of koper, handschoenen en een kniptang gevonden. Deze spullen en de auto zijn in beslag genomen voor nader onderzoek. De beide inzittenden van de auto zijn aangehouden en ingesloten voor verhoor. Het gaat om een 19-jarige man uit Veendam en een 20-jarige man uit Oude Pekela. Mogelijk is nog een derde persoon betrokken geweest bij de diefstal, maar deze is ondanks een zoekactie met een warmtebeeldcamera niet meer gevonden.

Meld ik verdacht gedrag via 112?

Ja, wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal kunt u dit melden bij 112. De 112-alarmcentrale beoordeelt of de politie naar de melding toegaat. Verdacht gedrag kunt u dus melden via 112, als er sprake is van spoed. Sterker nog, het kan het verschil maken tussen een aanhouding op heterdaad en een misdrijf zoals je ook in deze film kunt zien.