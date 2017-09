20-09-2017, G. Twickler & Sven Hoogland

Brandweer oefent met publiek in Musselkanaal

Musselkanaal - Woensdagavond om 19:30 uut heeft de brandweer Cluster Zuid (Stadskanaal) een demo-oefening gegeven aan de Azaleastraat in Musselkanaal over een woningbrand, men gebruikte daarbij rookmachines.