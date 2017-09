20-09-2017, Gerrie de Groot & Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Automobilist belandt met voertuig op zijn kant door navigatiefout

Winschoten - Woensdagavond raakte een man uit Den Helder uit de bocht op de Verlengde Kloosterlaan in Winschoten. Er kwam wel een ambulance ter plaatse om de automobilist te controleren, maar die bleek ongedeerd te zijn.

De auto kwam gekanteld in de berm terecht. De bestuurder verklaarde: ‘Mijn navigatie gaf aan dat ik hier links moest afslaan… en dit is het resultaat.’ De man moest nog 200 kilometer rijden naar Den Helder en heeft zijn reis vervolgd met een taxi. Het voertuig is afgesleept door berger Fruitema.