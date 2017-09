21-09-2017, Amber van Kampen / DitisRoden.nl

Shovel rijdt tegen boom bij Eelde

Eelde - Donderdagmiddag is een shovel de macht over het stuur verloren aan de Watermolendijk in Eelde.

De bestuurder is met de vorken van de shovel tot stilstand gekomen in een boom nadat hij een paar bomen had geraakt. Voorbijgangers vertelden dat de bestuurder van de shovel moest uitwijken voor een paar fietsers waarna het fout ging. De wielen zijn er afgeklapt toen de shovel tegen de boom kwam. De weg is afgesloten voor het borgen van de shovel. De gemeente is bezig met absorptiekorrels voor de lekkende olie. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen bij het ongeval, maar zit de schrik wel goed in de benen.