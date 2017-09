23-09-2017, 112Gr.

Gerrit Krolbrug weer open

Groningen - Vrijdagmiddag rond 17.15 uur kreeg de Korrewegbrug weer storing.

Een monteur is bezig bij de brug. Het is onbekend hoelang er geen auto's door kunnen. Fietsers kunnen wel over de fietsbruggen.

Update: De brug was zaterdag weer open en gerepareerd.