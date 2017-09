22-09-2017, 112GR. & Marcella Werkman

Brand verwoest schuurtje in Bedum (update)

Bedum - De brandweer heeft vrijdagavond een brand in een schuurtje geblust aan de Langs de Lijn in Bedum.

Door een nog onbekende oorzaak brak er even voor half negen brand uit in een schuur. De vlammen sloegen snel om zich heen en al binnen korte tijd stond de schuur in lichterlaaie. Het schuurtje stond in een dierenweide, dat hoort bij woonvoorziening De Noorderbrug aldus een getuige.



De brandweer had het vuur snel onder controle maar kon niet voorkomen dat de schuur veel schade opliep.



Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend.