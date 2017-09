23-09-2017, Gerrie de Groot 112Gr.

Bankje in de brand Winschoten

Winschoten - De brandweer van winschoten is vrijdagavond opgeroepen voor een buitenbrand aan de M.a. de Ruyterlaan in Winschoten.

Ter plaatse bleek het te gaan om een bankje dat vlak naast een woning stond.



De brandweer heeft het vuur geblust met één straal hogedruk en kon vlot terugkeren naar de kazerne.



Vermoedelijk is brandstichting de oorzaak.