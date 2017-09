23-09-2017, Marcella Werkman 112Gr.

Een (van) Dijk van een spuitgast

Winsum - Al 30 jaar bij de brandweer en nog lang niet klaar".... Dat was de tekst die voor Dolf op het spandoek stond. Vrijdag 22 september 2017 de dag dat Dolf 30 jaar brandweerman in Winsum is.