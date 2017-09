23-09-2017, Marc Dol & Sven Hoogland 112Gr. & Martin Nuver

Open dag brandweer Vlagtwedde zeer geslaagd (Video)

Vlagtwedde - De open dag van de brandweer in Vlagtwedde is zaterdag 23-09-17 goed bezocht. Het mooie weer had men mee en daardoor namen velen een kijkje. 30 september open dag brandweer Haren.

Vanaf 10:00 uur konden bezoekers genieten van voertuigen en demonstraties van de verschillende hulpverleningsdisciplines. Er kwamen naar schatting van ons zo`n 1000 bezoekers. Ook jeugbrandweer Zuid-Grunn was van de partij en heeft een demonstratie gegeven. Kinderen konden zelf een ‘brand’ blussen en rondritjes maken in een brandweerwagen. Al met al een geslaagde dag. Na de tijd was er een buffet voor medewerkers. Wij danken de brandweer voor de gastvrijheid. 30 september open dag bij de brandweerkazerne in Haren. Zie ook Facebook 112Groningen