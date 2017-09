23-09-2017, 112

Bijeenkomst na autobranden Kostverloren

Groningen - De vrouw die verdacht wordt van brandstichtingen in de wijk Kostverloren in de stad Groningen, heeft ook geprobeerd haar eigen huis in brand te steken. Meldt RtvNoord op haar website.

Ze zou de gaskraan hebben opengedraaid. Dat werd zaterdag bekend bij een bijeenkomst voor buurtbewoners. (Meldt RtvNoord) Komende week wordt bekend als ze vast blijft zitten. Buurtbewoners willen dat ze niet terugkomt in de wijk. Ze stichtte mogelijk eerst branden in Haren. Archief Ook in Haren en ook