24-09-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Motorrijder(51) overleden na ongeluk op Provincialeweg (Video)

Kolham - Zondagmiddag is een 51-jarige man uit Delfzijl om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de N387 bij Kolham.

De motorrijder is door nog onbekende oorzaak op een auto gebotst en daarna ten val gekomen. Hulverlening ter plaatse mocht niet meer baten. De bestuurder van de auto, een 38-jarige man uit Almere, is met zijn voertuig over de kop geraakt en met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht.