24-09-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Motorrijder overleden na ongeluk op Provincialeweg (Video)

Kolham - Op de Provincialeweg tussen Kolham en Slochteren is zondagmiddag een motorrijder om het leven gekomen.

Het slachtoffer kwam in botsing met een automobilist die vervolgens met de auto over de kop sloeg. De motorrijder is ter plaatsen aan zijn verwondingen overleden. De automobilist is door de brandweer uit het voertuig gehaald en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.