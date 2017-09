24-09-2017, Joey Lameris 112Gr.

Onwelwording in woning

Groningen - Aan de Schaaksport in de stad was zondagmiddag om 13:30 uur de brandweer nodig.de melding was eerst een brandgerucht.

Ter plaatse bleek het te gaan om een onwelwording. De persoon is overgebracht naat een ziekenhuis. Meer info ontbreekt.