25-09-2017, Tekst oldambtnu.nl

Oppervlakte reddingteam ingezet in Muntendam

Muntendam - Het Oppervlakte Reddingsteam (ORT) van de brandweer Finsterwolde moest vandaag in actie komen voor een persoon te water aan de Wijde Blik in Muntendam.

Er bleek een bejaarde man in het water terecht te zijn gekomen. Hij viel uit zijn scootmobiel. De man is korte tijd onder water geweest, voorbijgangers konden de man uit het water halen.. Hij werd gecontroleerd en is meegenomen naar het ziekenhuis. Aangezien het om een persoon te water ging is de brandweer van Finsterwolde opgeroepen om met het ORT uit te rukken.

Ter hoogte van afslag Scheemda was de hulp van de ORT niet meer nodig en konden zij terug keren naar de kazerne.

Oppervlakte Reddingsteam

Deze ORT (oppervlakte reddingsteam) rukt in principe uit bij elke waterongeval. Dit kan zijn; persoon- of auto te water / een dier of watersporter die in de problemen zit. Deze teams mogen 200 meter vanaf de walkant in actie komen. Verder mogen zij niet onder water komen, dit is enkel over gelaten voor de duikers.