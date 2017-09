25-09-2017, Twitter landelijke eenheid

Politiehelikopter kan nu altijd tanken op Oostwold Airport

Oostwold - Vanaf vandaag, 25 september, kan de politiehelikopter dag en nacht bijtanken op Oostwold Airport en kan daardoor vaker en langer worden ingezet in Noord-Nederland. De politie heeft met de directie van het vliegveld afspraken gemaakt.

Politieheli Eurocopter EC135



Voor de politie zijn helikopters onmisbaar geworden in het bestrijden van zogenaamde High Impact Crimes als inbraken, overvallen, straatroven en mishandelingen. In 2016 maakten de acht helikopters ruim 4500 vlieguren tijdens meer dan 3000 inzetten. Dat leidde tot de aanhoudingen van 167 daders dier anders waarschijnlijk waren ontkomen.

Aanvliegtijd



In 2016 vloog de politie 69 keer boven het gebied van de eenheid Noord-Nederland. Samen met Limburg worden de drie noordelijke provincies het minst ondersteund met vluchten. De meeste vluchten worden uitgevoerd boven de Randstad.

Aan de ene kant om dat daar het meest gebeurd maar ook omdat Noord-Nederland ver van Schiphol vandaan ligt. Door de lange aanvliegtijd is de tijd die boven Noord-Nederland gevlogen kan worden beperkt omdat ze op tijd weer terug moeten om te tanken. In veel gevallen is een inzet daardoor niet meer effectief.

Traumahelikopter



Om de collega’s van Noord-Nederland beter te ondersteunen gaat de politie nu op Oostwold tanken. Dat kon al tijdens de normale openingstijden maar vanaf nu ook buiten de gebruikelijke tijden, dus ook ’s-avonds en ’s-nachts.

De traumahelikopter maakt al langer gebruik van deze mogelijkheid. In Noord-Nederland kan de politiehelikopter wel tanken op Texel en in Hoogeveen. Eerder maakte de politie al afspraken met Breda International Airport (Seppe) en Teuge Airport over de mogelijkheid om te tanken buiten de gebruikelijke openingstijden.