25-09-2017, Politie Groningen & Haren Facebook

Witte Audi verlaat plaats ongeval Petrus Campersingel

Groningen - Afgelopen zaterdag omstreeks 04:50 uur is er een voetganger aangereden door een auto op de PC-Singel. De voetganger is hierbij zwaar gewond geraakt en opgenomen in het UMCG.