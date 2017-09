25-09-2017, Martin Nuver, 112gr

Stoffelijk overschot gevonden na woningbrand(Video)

Groningen - In een woning aan de Fongersplaats in de stad is maandagmiddag een lichaam gevonden.

De hulpdiensten kwamen af op een brandmelding in de woning, bij aankomst van de brandweer bleek er geen brand meer te zijn. In het huis werd een levenloos lichaam aangetroffen. De TR deed onderzoek. Volgens een buurtbewoner was de stoel in de woonkamer verbrand. Dit is niet bevestigd.