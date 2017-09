25-09-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Ongeval in centrum van Leek

LEEK - Een automobiliste heeft maandagmiddag even na half vijf een behoorlijke ravage aangericht op De Schans tegenover winkelcentrum De Liekeblom.

Door onbekende oorzaak belandde de vrouw met haar auto op de stoep en schoot ze vervolgens door tegen een geparkeerde auto. Hierna reed ze een lantaarnpaal uit de grond en kwam ze enkele meters verder op de weg tot stilstand. De auto is door de klap behoorlijk beschadigd, had een lekke band en lekte vloeistoffen op de weg.

Boodschappen inladen

De eigenaar van de geparkeerde auto was zijn boodschappen aan het inladen toen er ineens een enorme klap tegen zijn auto kwam, hierdoor kreeg de man na eigen zeggen de kofferklep op zijn hoofd. Pas even later besefte hij wat er gebeurd was.

Geschrokken

De automobiliste van de andere auto is door de aanrijding behoorlijk geschrokken maar is niet gewond geraakt. De politie heeft een rapport opgemaakt en een berger is ter plaatse gekomen om beide voertuigen af te slepen.