26-09-2017, Oogtv.nl tekst & bron Rtv Noord.

Vrouw aangerand door tbs-er Van Mesdag

Groningen - De politie heeft zondagavond een 41-jarige Groninger opgepakt voor de mishandeling en de mogelijke verkrachting van een vrouw bij het Sterrrebos. Dat meldt RTV Noord op haar website.

Het 22-jarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte zou een opvallende zilveren tand hebben. Hij werd kort na het incident ingerekend en zit vast voor verhoor.

De verdachte is een tbs-er die verblijft in de Van Mesdagkliniek. De man was op onbegeleid verlof.