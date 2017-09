26-09-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Auto botst op boom in Muntendam

Muntendam - Op de Tussenklappen Oostzijde tussen Zuidbroek en Muntendam is in de nacht van maandag op dinsdag een automobilist op een boom gebotst.

Het slachtoffer is in een ambulance gecontroleerd, of de bestuurder uiteindelijk nog naar het ziekenhuis moest is niet bekend. De brandweer die in eerste instantie was opgeroepen voor het ongeval werd al snel geannuleerd. Een kwartier later moest de brandweer toch nog uitrukken omdat er rookontwikkeling was waargenomen.