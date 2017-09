26-09-2017, persbericht

UMCG SEH-team op weg naar Europese titel

Groningen - Aanstaande vrijdag 29 september zal het team van de SEH van het UMCG naar Freiburg in Duitsland afreizen om Nederland te verdedigen op de Europese reanimatie competitie, gehouden op het European Resuscitation Counsil (ERC) congres te Freiburg.

Het team bestaat uit SEH verpleegkundigen Jeroen Elderenbosch, Martina Westerman, Ingrid Kraaijinga, Rienk van der Star en Roxanne Coninckx. Onder leiding van arts Sophie Coffeng behaalden zij reeds tijdens de interne voorrondes in het UMCG als mede tijdens de nationale competitie op congres Venticare in Utrecht, de eerste plaats.

SEH arts Heleen Lameijer zal het teamleiderschap van Coffeng over nemen tijdens de Europese competitie. De wedstrijd voor de zogeheten Advanced Life Supportteams is in het leven geroepen om de professionaliteit te bevorderen en zo tot een betere patiëntenzorg te komen.