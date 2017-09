26-09-2017, Jeroen Bos/ Oldambtnu.nl

Politie controleert vrachtverkeer met gevaarlijke stoffen

Scheemda - De politie heeft in noord-oost Groningen gecontroleerd op vrachtverkeer. Er was speciale aandacht voor vervoer,gevaarlijke stoffen ook wel ADR.

De politie had een steunpunt langs de A7 bij Scheemda gezet. Vanaf daar gingen meerdere teams per auto door noord-oost Groningen. Waaronder de A7 vanaf Zuidbroek tot aan Bad Nieuweschans of de weg van Scheemda naar Delfzijl de N362.



De uitslagen van de controle zijn nog niet bekend.