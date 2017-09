26-09-2017, Martin Nuver 112Gr.

Man(61) Fongersplaats overleden door inademen rook

Groningen - De man die maandagmiddag om het leven is gekomen in een woning aan de Fongersplaats in Groningen, is de 61-jarige bewoner. Uit onderzoek is gebleken dat hij is overleden als gevolg van het inademen van rook.

De hulpdiensten werden maandagmiddag gealarmeerd omdat er mogelijk sprake was van brand in de woning. Bij aankomst was de brand gesmoord, maar vonden agenten wel het lichaam van de bewoner. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.