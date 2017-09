26-09-2017, Sven Hoogland 112Gr.

Weer een brand in Stadskanaal

Stadskanaal - Om 21:01 uur dinsdagavond was er een melding buitenbrand aan de Drostenlaan in Stadskanaal gemeld. De brandweer ging met spoed ter plaatse en er bleek een rij coniferen in de brand te staan in een brandgang achter woningen.