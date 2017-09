27-09-2017, OldambtNu.nl

Politie ontmantelt twee hennepkwekerijen

Winschoten - De politie heeft vandaag twee hennepkwekerijen ontmanteld in Winschoten.

De eerste plantage werd aangetroffen in een woning aan de Sitterstraat. Deze planten waren geoogst en lagen te drogen. Ook werd hier illegaal stroom verkregen. De politie heeft alles in beslag genomen en de planten vernietigd.

In de middag heeft de politie een kwekerij opgerold in een schuurtje achter een woning aan de Witte de Withstraat. Ook hier heeft de politie al het materiaal in beslag genomen.

Beide bewoners moeten zich later melden op het politiebureau. Om hoeveel plantjes het in totaal gaat is onbekend.